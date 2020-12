Yannick Bestaven et son «Maître Coq 4» tiennent bon en tête du Vendée Globe.

«Les dés sont jetés»: pour le leader du Vendée Globe Yannick Bestaven comme ses deux plus proches poursuivants, qui ont chacun adopté des trajectoires différentes pour négocier un anticyclone capricieux, les jours qui viennent s’annoncent décisifs.

Dans le Pacifique sud, en route vers le «point Nemo», le point maritime le plus éloigné des terres, les trois skippers français se tiennent ce mercredi soir en moins de 200 milles nautiques, alors qu’il en reste un peu plus de 10’000 à parcourir.

Trois skippers, trois options

Troisième à 191 milles (354 km) de la tête de course ce mercredi à 18h, Thomas Ruyant (LinkedOut) a opté pour la trajectoire la plus septentrionale.«J’ai choisi d’arrêter de plonger vers le Sud. Je suis allé choper le coin droit du centre de l’anticyclone. J’ai choisi la bascule plutôt que la pression», a détaillé le skipper de 39 ans lors d’une vacation avec le PC course.