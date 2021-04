Comme le veut la tradition, nous sommes partis à la chasse aux «œufs de Pâques», sauf que cette fois-ci, nous sommes allés les chercher dans de célèbres modèles de véhicules. Car là aussi, les concepteurs automobiles aiment cacher des Easter eggs en guise de petit cadeau à leurs clients. L’origine remonte au développement de l’informatique, lorsque des développeurs anonymes, notamment de jeux vidéo, y cachaient leur nom, qui apparaissait lorsque le joueur utilisait par hasard certaines combinaisons de touches. Cette façon de faire se retrouve aussi dans les nouveaux modèles de véhicules. Voici quelques exemples.

Opel

Chez Opel, le requin est, depuis quelques années, devenu une icône. Ce squale vorace est aujourd’hui présent dans presque tous les modèles d’Opel récents. Que ce soit dans l’Adam, dans la Corsa, dans le Crossland ou dans l’Insignia, il y a toujours un petit requin caché quelque part. Il est né un dimanche après-midi, en 2004. Le designer Opel de l’époque, Dietmar Finger, était alors en train de plancher sur le design de la boîte à gants lorsque son fils lui a demandé: «Papa, pourquoi tu ne dessinerais pas un requin?» Aussitôt dit, aussitôt fait. Et l’idée est devenue une tradition. Depuis, le requin est aussi indissociable d’Opel que l’éclair et chaque designer veille à l’intégrer quelque part. Dans l’Adam, il est présent au niveau du porte-gobelet; dans la Corsa, le requin se cache sous le petit tapis en caoutchouc d’un compartiment de rangement de la console centrale; dans le Crossland, il est visible dans la boîte à gants et dans l’Insignia, on découvre les contours du prédateur dans le porte-gobelet.

Dans l’Opel Adam, le requin nage dans la console centrale… Opel … et dans le porte-gobelet. Opel On le retrouve également dans l’Opel Corsa. Opel

Volvo

Chez Volvo, le designer en chef, Thomas Ingenlath, a également caché un Easter egg. Dans l’habitacle du très chic SUV XC90, une araignée dans sa toile attend qu’on la découvre. La petite bestiole se cache sous le couvercle d’un compartiment de rangement. Et comme ce sont la plupart du temps les enfants qui prennent place à l’arrière et que le designer en chef n’avait pas l’intention de les effrayer, il a doté l’araignée d’un large sourire et de grands yeux globuleux.

Dans le Volvo XC90, une sympatique araignée dans sa toile se cache sous le couvercle d’un compartiment de rangement. Volvo

Jeep

Jeep compte parmi les champions en matière d’Easter eggs. Rares sont les constructeurs automobiles qui cachent autant d’«œufs de Pâques» dans leurs modèles que la marque américaine. Cela fait plus de vingt ans que Jeep dissimule de drôles de petits éléments à l’intérieur de ses véhicules, en innovant à chaque fois. Les propriétaires d’un Jeep Compass ont donc pu se réjouir de découvrir d’innombrables Easter eggs, notamment un gecko sous le pare-brise ou un petit serpent dans la partie interne de la lunette arrière. À l’instar de Volvo, une araignée se dissimule dans le Jeep Renegade. Quand on ouvre le clapet du réservoir d’essence, on se fait surprendre par une petite araignée qui dit: «Ciao baby!» Jeep a dissimulé des dizaines d’autres Easter eggs dans tous ses modèles. Alors, si vous en avez une à la maison, bonne chasse!

Sur la partie interne de la lunette arrière, on trouve un serpent. Jeep Une araignée surprend tout propriétaire d’un Jeep Renegade à l’ouverture du clapet du réservoir d’essence. Jeep Un petit gecko se cache sous le pare-brise du Jeep Compass. Jeep

Jaguar

Les éléments de design sur la vitre avant ou arrière font, pour beaucoup de designers, partie des incontournables. C’est également le cas pour le Jaguar E-Pace. Le très chic SUV britannique arbore les symboles animaliers qui ont donné le nom à la marque sous la forme d’un duo mère-enfant dans le coin inférieur du pare-brise. Peut-être en référence au fait que l’E-Pace est le bébé du F-Pace?

Le Jaguar E-Pace affiche un duo animalier mère-enfant. Jaguar Land Rover

Tesla

Le roi non couronné de l’Easter egg est et reste Tesla. Le pionnier de la voiture électrique a caché tellement d’«œufs de Pâques» dans ses modèles que le lapin de Pâques a de quoi être jaloux. Si on les énumérait tous, on n’aurait pas fini à Noël. Les Easter eggs de Tesla ont même leur propre page Wikipédia. On n’allait pas vous priver de trois gags design vraiment trop cools. Ainsi les propriétaires de Tesla S et de Tesla X vont désormais pouvoir se mettre en mode sous-marin dans leur voiture électrique, plus précisément dans les paramètres, où ils pourront sélectionner la Lotus Esprit amphibie du James Bond de 1977 L’Espion qui m’aimait au lieu de leur modèle Tesla. Il paraît qu’Elon Musk est équipé de cet accessoire. Au lieu de régler la hauteur de la suspension pneumatique, on règle la profondeur, ce qui fait référence aux caractéristiques d’un sous-marin. Un autre Easter egg propre à Tesla est le coussin péteur. Si on clique sur le ballon rose, on peut entendre sept bruits de pets différents. Ils peuvent également être couplés au clignotant. Le trajet devient alors très divertissant. Pour finir, voici la crème des Easter eggs: le fameux jeu de lumière sur la Tesla X. À tous les propriétaires de Model X: si vous appuyez pendant cinq secondes sur le logo Tesla de votre écran, on vous demande de rentrer un mot de passe. Saisissez le mot «holiday», puis sortez du véhicule et verrouillez les portes. Vous verrez votre Model X se transformer en véritable boule à facettes; la voiture joue de la musique, les phares et les portes en élytre s’activent au rythme de la musique. Que la fête commence!

Les propriétaires de Tesla S et Tesla X peuvent désormais se mettre en mode sous-marin avec leur voiture électrique. Tesla

Pagani

Même les supercars hors de prix peuvent cacher des clins d’œil, à l’instar de la Pagani Huayra. Le bolide italien est équipé d’un moteur 12 cylindres essence turbo de 800 ch. Il est donc loin d’être économique et pour les adeptes d’un mode de vie écologique, c’est juste une horreur sur quatre roues. Peut-être est-ce précisément pour cette raison qu’Horatio Pagani a décidé de donner aux rétroviseurs la forme de graines de soja.

Pagani a donné aux rétroviseurs de l’Huayra la forme de graines de soja. Pagani

McLaren

Restons dans les supercars et observons de plus près la McLaren 600 LT. Alors, vous ne remarquez rien? Regardez un peu les phares de plus près! Vous noterez qu’ils ressemblent au logo McLaren. Mais ce n’est pas tout, des propriétaires malins de McLaren ont déniché un kiwi sur un boulon du modèle P1. Le petit oiseau est l’emblème de la Nouvelle-Zélande, pays d’origine du fondateur de la marque, Bruce McLaren.

Les phares de la McLaren 600 LT ont… McLaren … la forme du logo du constructeur. McLaren Sur la P1, il faut être un fin observateur pour découvrir le kiwi sur le boulon. McLaren

Ford

Les designers de Ford ont caché un «œuf de Pâques» légendaire dans la Ford GT. Quand la supercar a vu le jour en 2003 et a célébré sa première mondiale, la Ford Motor Company fêtait son 100e anniversaire. Et pour que tout le monde puisse le voir, le chiffre 100 a été intégré au niveau des phares de la Ford GT.

Pour marquer le 100e anniversaire de Ford, le constructeur a fait intégrer le chiffre 100 au niveau des phares de sa GT. Vous le voyez? Ford

Volkswagen

Un bel «œuf de Pâques» est également caché dans la Volkswagen ID.3 – la première voiture compacte 100% électrique du constructeur de Wolfsburg. Sur le pédalier de l’ID.3, on trouve le symbole de lecture sur la pédale d’accélérateur et celui de pause sur la pédale de frein.