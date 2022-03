Les desserts de la mer choquent les téléspectateurs

«Top Chef» : Les desserts de la mer ont perturbé les téléspectateurs

Dans le dernier épisode en date de «Top Chef», les candidats ont dû relever une épreuve surprenante, élaborée par le chef espagnol Ángel León.

Les téléspectateurs de «Top Chef» ont eu de quoi être surpris en regardant le troisième épisode de la saison 13 de l’émission culinaire, dans laquelle Jean Imbert a fait son retour , diffusée mercredi 2 mars 2022 sur M6. La raison? Les candidats ont dû préparer un dessert de la mer. C’est le chef espagnol Ángel León, triplement étoilé et élu «chef européen de l’année» en 2017, qui leur a lancé ce défi. Et celui-ci était de taille: il fallait utiliser des crustacés dans une version sucrée, mais sans pour autant dissimuler leur goût iodé.

Plus motivés que jamais, les participants ont redoublé d’originalité dans leur recette. Ils ont ainsi présenté au chef espagnol un vacherin iodé autour de la cuisson de l’éclade de moules, un carpaccio de Saint-Jacques façon crème brûlée, une huître trempée dans le cidre et mélangée à la pomme sur un crumble d’algue, ainsi qu’un oursin associé à la poire façon pavlova et accompagné d’un shot de jus d’oursin.