Football – Les dessous de l’affaire Ronaldo face à Transfermarkt

En mars 2020, Cristiano Ronaldo avait décidé de s’en prendre au site internet allemand Transfermarkt et de finalement le bloquer sur Instagram. Bien connue et reconnue dans le milieu du football, cette plateforme est devenue la référence en ce qui concerne l’évaluation de la valeur marchande d’un joueur.

Le comportement du Portugais montre qu’il a du tempérament et qu’il n’envoie pas des intermédiaires lorsqu’il a quelque chose à dire. Il y a deux ans, le portail web avait établi une liste des joueurs de l’agent Jorge Mendes, ayant la plus grande valeur marchande.

Un message pour commencer

Un dirigeant de Transfermarkt, Christian Swartz, explique aujourd’hui les dessous de cette affaire: «Il a d’abord envoyé un message à nos gars s’occupant des réseaux sociaux.» Les employés lui ont répondu et surtout lui ont expliqué pourquoi sa valeur avait été fixée à 75 millions: «Parmi les personnes de votre groupe d’âge, vous êtes de loin le numéro un.»

«Il nous a envoyé des smileys, et ensuite il nous a bloqués.»

Christian Schwartz poursuit: «Je pense qu’il y avait une différence de plus de 50 millions d’euros avec son suivant le plus proche dans sa tranche d’âge. Mais cela ne l’a pas convaincu. Il nous a envoyé des smileys, et ensuite il nous a bloqués.»