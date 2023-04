Les destinations de vacances qui séduisent les Suisses pour cet été

La rapidité du train est un plus

Chez Hotelplan, on préfère la Crète, Chypre, Majorque, la Turquie, l'Égypte et la Tunisie. Les villes facilement accessibles en train, telles que Paris, Vienne et Munich, ainsi que Milan, Venise et Rome marchent également très fort. «Les trains sont de plus en plus rapides et confortables, et surtout il y a de plus en plus de liaisons directes depuis la Suisse sans changement de train, note sa porte-parole. De Zurich, vous pouvez vous rendre directement à Bologne, Venise, Graz ou Kiel sur la mer Baltique. En été, il y a aussi une liaison TGV directe de Genève à Marseille.»