Dua Lipa : Les détails de son premier concert en streaming

Dua Lipa donnera, vendredi 27 novembre à 21h, un show payant en ligne du nom de «Studio 2054». La chanteuse a livré quelques détails quant au contenu.

Début novembre 2020, la chanteuse britannique annonçait qu’elle donnerait son premier concert, payant, en streaming. Depuis lors, Dua Lipa n’a cessé de faire la promo de ce show sur Instagram. Au fil de ses publications, on a notamment appris que la Britannique de 25 avait convié du beau monde à venir pousser la chansonnette avec elle: Elton John, Kylie Minogue, J Balvin, Bad Bunny ou encore Angèle avec qui Dua a récemment sorti le single «Fever». Ses followers ont également découvert des petites vidéos tournées lors des répétitions dans lesquelles on voit que la chanteuse, six fois nominée au Grammy Awards en 2021, est entourée par des dizaines de musiciens et d’acrobates. Visiblement, Dua Lipa veut que ses fans en aient pour leur argent.