Prison de Gorgier (NE) : Les détenus auront de nouveau accès à du porno

Depuis deux mois, un nouveau bouquet de chaînes était diffusé sur les télévisions de la prison de Bellevue, à Gorgier (NE). Plusieurs chaînes grand public aux contenus érotiques, notamment de nuit, en étaient bannies, censure qu’un détenu a contesté auprès du service pénitentiaire neuchâtelois (SPNE). Ce dernier lui a donné raison, et a réactivé ces chaînes, rapporte «ArcInfo», et il fera bientôt de même pour la prison de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds (NE). La mise à disposition de contenu pornographique reste cependant limitée, indique le SPNE. Les détenus ont le droit d’acheter des revues et ont accès à un lecteur DVD ou une playstation, mais ne peuvent pas y diffuser de DVD pornographique.

L’idée est de permettre aux prisonniers d’assouvir un certain nombre de désirs, tout en respectant la sensibilité du personnel, et en «évitant d’alimenter sans contrôle les fantasmes de délinquants sexuels», précise le chef du SPNE au quotidien neuchâtelois. Le détenu à l’origine de la plainte est d’ailleurs incarcéré en raison d’actes sexuels illégaux. A titre de comparaison, le Jura et le Valais interdisent tout matériel érotique, alors que Fribourg met à disposition un catalogue d’achat de films X respectant le code pénal (pas de pédophilie, zoophilie ou violence). Le canton de Vaud, lui, ne pose pas d’autre limite que celles de la légalité du contenu. A Genève, les règles dépendent de la prison et des actes commis par le détenu.