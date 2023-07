Thorberg (BE): Les détenus captaient le wifi du voisin de la prison

L’énigme du wifi au centre de détention pénitentiaire de Thorberg (BE) est résolue: les prisonniers captaient le réseau d’un voisin de la prison. Lundi 17 juillet au matin, les 140 détenus de l’établissement s’étaient vu confisquer leur téléviseur. En cause: certains d’entre eux ont réussi accéder à internet. Avertie, la direction de la prison a donc pris la décision de saisir les postes de télévision de toutes les cellules. La mesure a causé une émeute: «La télévision est la chose la plus importante pour nous, nous n’avons presque rien d’autre», avait déclaré un détenu.