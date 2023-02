Suisse romande: Les détrousseurs du rail raffolent de l’arc lémanique 

Les appels à la vigilance diffusés par haut-parleurs dans les rames CFF qui parcourent le pied du Jura, les passagers s’y sont habitués ces dernières semaines. En cause? Une recrudescence des vols de bagages, sacs à main et autres ordinateurs portables.

Si le tronçon qui longe les rives des Lacs de Bienne et de Neuchâtel a la cote actuellement chez les malfaiteurs, il n’est pas le seul à attirer ces voyageurs indésirables. L’arc lémanique fait figure de spot le plus couru de Suisse romande avec une activité criminelle dénoncée presque deux fois supérieure aux parcours Lausanne - Fribourg et Lausanne - Neuchâtel, selon Alexandre Bisenz de la Police cantonale vaudoise qui précise: «Il s’agit bien évidemment des chiffres noirs (ndlr: ceux qui se basent sur les déclarations de vols), dans un nombre sans doute important de cas, les victimes ne portent pas plainte». Les vols de bagages constituent la plus grosse part des infractions commises dans les trains. «Ils représentent environ un tiers des cas», convient Alexandre Bisenz.