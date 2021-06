Meurtre de Metzerlen (SO) : Les deux accusés prennent 19 et 17 ans de prison ferme

Le procès tenu dans un lieu secret pour des raisons de sécurité est arrivé à son terme avec la condamnation pour meurtre des deux hommes suspectés d’être membres du gang des Pink Panthers.

Les deux complices qui avaient cambriolé et blessé à mort le président de la petite commune de Metzerlen (SO) en 2010 ont été condamnés lundi matin pour meurtre et tentative de vol en bande. L’un des deux accusés, de nationalité nééerlandaise a été, en plus, reconnu coupable de faux, et sa peine a été fixée à 19 ans, contre 17 ans et huit mois pour celle de son acolyte serbe.