Russie-Chine : Les «deux amis» Poutine et Xi Jinping vantent leur relation «modèle»

Lors d’un appel vidéo mercredi, les présidents russe et chinois ont rivalisé de compliments pour qualifier les relations entre les deux pays. Les deux leaders se rencontreront lors des JO de Pékin.

Vladimir Poutine a salué une relation bilatérale fondée sur la «non-ingérence» et le «respect des intérêts de chacun».

Les présidents russe et chinois ont affiché mercredi leur relation «modèle» lors d’une vidéoconférence , en pleines tensions avec l’Occident, Vladimir Poutine confirmant sa venue aux JO d’hiver de Pékin.

Le ton amical de la conversation, en partie retransmise par la télévision russe, tranche avec les salves de critiques occidentales contre Moscou, accusé de préparer une invasion de l’Ukraine , et contre Pékin, du fait des répressions chinoises à Hong Kong et au Xinjiang.

Représentants «du vrai multilatéralisme»

Dithyrambique, Vladimir Poutine a salué une relation bilatérale fondée sur la «non-ingérence», le «respect des intérêts de chacun» et une «détermination à transformer la frontière commune en ceinture de paix éternelle et de bon voisinage».

Soulignant la «vitalité» de la relation russo-chinoise, le président chinois a estimé que les deux pays étaient devenus les représentants «du vrai multilatéralisme et de la défense de l’équité internationale et de la justice», selon l’agence de presse étatique Chine nouvelle.

Cette proximité tranche avec les entretiens, moins aimables, que les dirigeants russe et chinois ont pu avoir ces dernières semaines avec le président américain Joe Biden .

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, M. Xi a accusé les Occidentaux d’user «de la «démocratie» et des «droits de l’homme» pour s’ingérer de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et de la Russie».

JO et politique

Le président russe a enfin relevé que Xi Jinping et lui étaient opposés à «toute tentative de politiser le sport et le mouvement olympique».

La Chine a dénoncé la récente décision des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie de ne pas envoyer de représentants politiques aux JO en réaction aux violations des droits humains, notamment dans la région chinoise à majorité musulmane du Xinjiang (nord-ouest).

Les sportifs russes «propres» sont toutefois autorisés à participer en tant qu’athlètes neutres et seront à Pékin. Les responsables russes, y compris M. Poutine, sont interdits d’assister aux compétitions internationales, sauf à l’invitation du chef d’Etat du pays hôte. Ce qui sera le cas à Pékin.

Tensions avec l’Ouest

Moscou et Pékin ont vu leurs relations respectives avec les Occidentaux se dégrader au fil des ans et veulent projeter l’image de deux nations faisant contrepoids. Les deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ont renforcé leurs liens diplomatiques, économiques, militaires et énergétiques.