Soudan: Les deux camps rivaux acceptent une nouvelle trêve

Le général Abdel Fattah al-Burhane (droite) et le général Mohamed Hamdane Daglo (gauche).

Les camps des deux généraux en guerre au Soudan ont accepté une trêve de 72 heures à partir de dimanche, selon les médiateurs saoudiens et américains, alors que les combats se sont intensifiés samedi à Khartoum, faisant des morts parmi les civils.

«Le royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis annoncent l’accord des représentants des Forces armées soudanaises et des Forces de soutien rapide (FSR) pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 72 heures à partir de dimanche», a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Entrée en vigueur du cessez-le-feu ce dimanche

Il s’agit d’une énième trêve, après de nombreuses autres qui n’ont quasiment pas été respectées. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur dimanche à 6 h 00 locales (4 h 00 GMT), selon la même source. Outre l’arrêt de tout mouvement et d’attaque, les deux camps ont convenu d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans tout le Soudan, selon le communiqué.

L’annonce du cessez-le-feu intervient alors que les combats font rage à Khartoum où des frappes aériennes et des explosions ont fait des morts parmi les civils. Les combats opposant l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires des FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, ont plongé ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres au monde, dans une crise inextricable. Selon des témoins à Khartoum, les frappes aériennes se sont intensifiées ces deux derniers jours.

Médiation «par les balles»

Les FSR, qui accusent l’armée de cibler spécifiquement des quartiers résidentiels, ont affirmé avoir abattu samedi un avion de chasse de l’armée. Sur une vidéo partagée par les paramilitaires sur Twitter samedi, on peut voir des maisons en briques détruites et des couvertures qui recouvrent ce qui semble être des cadavres. «Les balles feront office de médiation» entre l’armée et les paramilitaires, a déclaré le général Yasser Atta, adjoint du chef de l’armée, dans une vidéo publiée vendredi.