Football: Les deux clubs lausannois poursuivent leur mano a mano au sommet

Le 2-0 restera d’ailleurs comme le moment sympa d’une soirée qui en a comporté de plus difficiles à vivre. Notamment l’assez terrible sortie sur civière du défenseur vaudois Mickaël Nanizayamo après une lourde chute en première mi-temps. Le but de la sécurité, donc, est non seulement magnifique, en demi-volée à l’orée des seize mètres, il est surtout l'œuvre du jeune Mayka Okuka, qui plus est tout juste entré en jeu. Le demi de 19 ans fait partie de cette nouvelle garde que Ludovic Magnin a choisi d’incorporer à l’effectif bleu et blanc cette saison et, vendredi, il a rendu un fier service à ses couleurs.