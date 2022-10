Enlèvement: Les deux enfants ont été retrouvés en France

La Chaux-de-Fonds (NE) : Les deux enfants enlevés vendredi ont été retrouvés en France

Dans la nuit de vendredi à samedi vers minuit et demi, soit treize heures après l’enlèvement de deux frères de 7 ans, à La Chaux-de-Fonds, la gendarmerie française a intercepté dans les Landes un véhicule dans lequel se trouvaient trois adultes et les deux enfants. Ces derniers sont en bonne santé et ont été pris en charge par les autorités françaises. Les trois adultes sont en garde-à-vue. La procureure Sarah Weingart a ouvert une instruction pénale à l’endroit des auteurs présumés. Diverses démarches judiciaires vont encore être réalisées, au vu du caractère international de l’affaire.

Le Ministère public et la police neuchâteloise saluent la réactivité et le travail fourni en France par les autorités de poursuites pénales ainsi que la police nationale et la gendarmerie nationale. «Cette affaire démontre l’efficacité de la coopération judiciaire et policière transfrontalière», estiment les autorités neuchâteloises.