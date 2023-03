Cyclisme: Les deux équipes helvétiques participeront au Tour de Suisse 2023

23 équipes prendront le départ du prochain Tour de Suisse masculin, le 11 juin. Parmi elles figureront les formations helvétiques Tudor et Q36.5, estampillées UCI ProTeam, invitées pour l’occasion.

Fabian Cancellara, patron de la nouvelle équipe Tudor invitée au Tour de Suisse en juin. Freshfocus

Le Tour de Suisse 2023 fera la part belle aux coureurs locaux. 23 équipes seront alignées lors de la prochaine édition, disputée du 11 au 20 juin, ont annoncé les organisateurs de l’événement. Parmi ce contingent figureront deux formations helvétiques, estampillées UCI ProTeam (l’équivalent de la 2e division): Tudor, menée par Fabian Cancellara, et Q36.5, dont le conseiller technique n’est autre que Vincenzo Nibali.

«Ces dernières années, si l’on excepte l’équipe nationale, il manquait une équipe suisse dans l’épreuve masculine. Nous sommes très heureux d’avoir deux équipes à licence suisse au départ d’un coup», réagit Mathias Frank, responsable de la sélection des équipes au sein de la direction du Tour, au travers d’un communiqué.

«En tant qu’équipe aux racines suisses et possédant d’importants partenaires suisses, nous sommes incroyablement fiers de participer au Tour de Suisse avec le Tudor Pro Cycling Team, relève pour sa part Fabian Cancellara. Nous prendrons le départ avec plusieurs athlètes suisses et tenterons d’animer la course pour offrir du divertissement au public.»

Q36.5, de son côté, mettra en avant ses jeunes talents, à commencer par l’Argovien Fabio Christen (20 ans), double champion de Suisse juniors du contre-la-montre en 2019 et 2020, et le Tessinois Filippo Colombo (25 ans), multimédaillé en cross-country.

Peter Sagan prépare sa sortie

Le plateau comprendra par ailleurs le Team TotalEnergies de Peter Sagan. Vainqueur l’an dernier à Granges, le Slovaque participera à l’épreuve pour la dernière fois de sa carrière: «Le Tour de Suisse faisait presque chaque année partie intégrante de mon calendrier de courses. C’est la préparation parfaite pour la deuxième partie de saison. Cette épreuve revêt aussi une importance particulière pour moi puisque je détiens le record de victoires d’étapes (ndlr: 18). C’est dommage que ce soit ma dernière participation. Je profiterai de chaque kilomètre et je donnerai tout pour moi et l’équipe!»

La version féminine, elle, entre dans une nouvelle dimension. Désormais catégorisé UCI Women’s World Tour, le plus haut niveau mondial de compétition, le Tour de Suisse Women accueillera du 17 au 20 juin les meilleures équipes dont le Team Movistar de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, victorieuse du dernier Tour de France, ou le Team SD Worx de la Bernoise Marlen Reusser. «Pour moi, cette course est l’un des points forts de la saison, se réjouit-elle. Nous aurons très certainement une équipe puissante au départ et nous voulons nous battre pour la victoire au classement général.»

On retrouvera également l’équipe à licence suisse Israel Premier Tech Roland, où figure Caroline Baur (28 ans). «Je suis convaincue que nous créerons la surprise», affiche la Zurichoise. «Il est important d’avoir une équipe au plus haut niveau pour la promotion du cyclisme féminin en Suisse», souligne Mathias Frank. L’UCI décidera au printemps si une équipe nationale sera autorisée à prendre le départ du Tour de Suisse Women en plus des équipes déjà confirmées. Les noms des participantes seront publiés peu avant le Tour de Suisse, dès que les formations auront effectué leurs sélections.