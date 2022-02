Coop et Migros : Les deux géants orange dans le top 40 de la distribution mondiale

Les deux groupes de magasins figurent en bonne place du classement annuel de la distribution de Deloitte.

Un petit marché, deux poids lourds: Migros et Coop. Les deux entreprises suisses figurent pour la première fois dans le top 40 du classement mondial de la grande distribution réalisé chaque année par la firme d’audit et de conseil Deloitte. Le géant orange avec un «o» occupe la 36e place, celui avec deux «o» la 39e, rapporte le journal suisse alémanique « NZZ am Sonntag ».

Les deux entreprises ont progressé dans la liste grâce à leurs bons résultats durant la crise du coronavirus. Seules les activités commerciales ont été prises en compte. Cela exclut donc les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du bien-être. Les groupes Coop et Migros (qui possède Denner), bien que présents dans quelques pays étrangers, dominent surtout le marché suisse. Ils y réaliseraient 80% du chiffre d’affaires du secteur alimentaire.

Dans le haut du classement, on retrouve le trio de tête Walmart, Amazon et Costco, suivis par le groupe Schwarz (qui possède Lidl et est présent dans 33 pays) et, quelques places plus loin, Aldi (8e).