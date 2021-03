Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont encore croisés l’automne dernier. AFP

Cristiano Ronaldo a 36 ans et Lionel Messi est vieux de 33 printemps. Les deux hommes, qui ont écrit l'Histoire du football et figurent encore parmi les joueurs les plus efficaces de leur sport en 2021, ont toutefois des revenus qui font grincer des dents en pleine pandémie mondiale, alors que la grande majorité des clubs est en difficulté financière. Du coup, les rumeurs de départ sont nombreuses.

L'Argentin est celui qui revient le plus souvent dans les colonnes mercatos des médias. Il sera libre comme l'air le 1er juillet prochain et il voulait déjà quitter sa Catalogne de presque toujours l'été dernier. PSG? Manchester City? Retour en Argentine? Cette fois, c'est l'ancien international uruguayen Diego Forlan, qui a remis une pièce dans la machine. Il prévient que personne n'est irremplaçable, surtout que son salaire pèse très lourd sur des finances catalanes dans le rouge vif, avec près d'un milliard de francs de dettes.

«Dans la vie, personne n’est indispensable, a lâché l'ancien de Manchester United et de l'Atlético de Madrid. Je sais bien qu'il est un des meilleurs joueurs de l’Histoire du football, mais un autre joueur viendra... La Liga s’adaptera. Peut-être que Mbappé viendra. Peut-être que Haaland viendra. Barcelone a 'profité' de Messi pendant très longtemps. Il a gagné tant de titres et battu tant de records… Mais le FC Barcelone existait avant Messi. Il a eu Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho… Et il continuera à vivre après.»

Ronaldo coûte cher

Les comptes ne sont pas bons non plus à la Juventus, qui est en plus en difficultés sportives. Selon Sport Mediaset, les conditions salariales d'Adrien Rabiot, d'Aaron Ramsey et de Cristiano Ronaldo ne collent plus à la réalité. Le Français et le Gallois gagnent pas loin de huit millions de francs par saison, tandis que la star portugaise touche près de 35 millions par année. Des «monstruosités» dans un monde sportif touché par le Covid-19 et dont les recettes se sont effondrées. Reste à trouver preneur...