Vaud: Les deux initiatives pour un salaire minimum à 23 fr. sont lancées

Une large alliance de gauche vaudoise soutient le projet de salaire minimum cantonal. rmf

«Nous ne voulons pas d’un modèle où travailler à plein temps ne suffit pas pour gagner le minimum vital», a scandé la députée Ensemble à gauche Gabriella Lima. Estimant que les employeurs ont un rôle plus grand à jouer dans la lutte contre la pauvreté, un comité de gauche a lancé ce vendredi deux initiative cantonales pour demander un salaire minimum vaudois. L’une inscrirait le principe dans la constitution, l’autre précise les termes du projet.

Composé du PS, des Verts, d’Ensemble à Gauche ainsi que des syndicats, ce comité demande une rémunération d’au moins 23 fr. de l’heure, calculée sur le coût de la vie dans le canton. Le modèle, basé sur la jurisprudence, s’inspire de l’expérience genevoise (24 fr. de l’heure), neuchâteloise (20,77 fr.), jurassienne (20,60 fr.), bâloise (21 fr.) ou encore tessinoise (19 fr.). «La droite aura plus de peine à brandir le spectre du chômage et des faillites, puisque cela se passe très bien à quelques kilomètres de chez nous», a ironisé le patron de l’Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard. A noter que Vaud a déjà refusé une proposition similaire en 2011, et l’initiative fédérale en 2014. «Mais la situation économique et politique a changé», assure-t-il.

Stages et agriculture traités à part Certains domaines échapperaient à la proposition, notamment l’agriculture, un secteur «à part» dans lequel de nombreuses dérogations auraient été nécessaires. Certains stages, impactés par l’introduction du salaire minimal à Genève, sont aussi exclus de la proposition, notamment les stages certifiants ou de réinsertion. Objectif: lutter contre les «faux stages» en série qui remplacent parfois à bas prix de vrais emplois.

Spécialiste de l’économie, le conseiller national socialiste Samuel Bendahan assure d’ailleurs que des effets négatifs n’ont jamais été constatés sur l’emploi après l’introduction d’un salaire minimum, au contraire, il ferait du bien à l’économie puisque les gens gagnent plus, donc dépensent plus. Il défend la nécessité du projet, démontrant que les bas revenus sont les plus touchés par l’inflation alors que leurs salaires ont moins augmenté que la hausse de la productivité… et encore moins que les salaires des plus riches.

Pour Gabriella Lima, il s’agit également d’une mesure féministe, puisque les femmes sont les plus touchées par les bas salaires et les temps partiels. Mesure d’intégration également, selon la conseillère communale renanaise Elisabete Cunha puisque les populations étrangères sont aussi largement concernés par les bas salaires. Et la députée Verte Rebecca Joly d’ajouter que c’est aussi une proposition «verte»: «si on veut demander à la population de participer à la transition écologique, il faut lui en donner les moyens».

Les initiants ont jusqu’au 12 septembre pour récolter 12’000 signatures. Une récolte similaire est en cours en Valais pour un salaire minimum à 22 fr. de l’heure.