Suisse: Les deux initiatives «anti-avortement» n’ont pas abouti

Les deux textes, qui avaient pour but de restreindre le droit à l’avortement, n’ont pas franchi le cap des 100’000 paraphes. La population suisse n’aura, dès lors, pas à se prononcer sur le sujet. Avec respectivement 98’000 signatures pour «La nuit porte conseil» et 96’000 pour «Sauver des bébés viables», les deux initiatives lancées par des femmes UDC n’ont pas obtenu suffisamment de soutien pour être proposées à l’appréciation de la population. Le premier texte souhaitait introduire un délai de réflexion formel d’un jour avant toute intervention. Le second s’opposait aux avortements tardifs en voulant interdire les IVG dès lors que «l’enfant peut respirer en dehors de l’utérus». Intriguant, dans la mesure où, selon la législation actuelle, l’avortement est interdit au-delà des 12 premières semaines de grossesse. Soit bien avant le stade de grand prématuré.

Interrogée par «Le Temps», Marie-Bertrande Duay, membre du comité d’initiative et présidente des femmes UDC romandes, a fait part de sa déception. Elle a toutefois estimé qu’«échouer si proche du but, c’est un peu une victoire.» «Des statistiques ont montré qu’environ 10% des femmes regrettent d’avoir avorté et beaucoup le font pour des motifs financiers. Or ce facteur ne devrait pas être déterminant», a plaidé la Valaisanne. La Verte Léonore Porchet s’est, au contraire réjoui de cet échec: «C’est une victoire pour la démocratie et une pression en moins pour les femmes concernées. L’idée de devoir faire campagne pour le droit à l’avortement en 2024 me paraissait absurde», a dit la Vaudoise. Depuis l’entrée en vigueur du droit à l’avortement en 2002, les tentatives visant à le restreindre ont été systématiquement refusées en votation populaire, rappelle le quotidien romand.