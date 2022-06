Accident mortel à Boveresse (NE) : Les deux jeunes ne savaient pas qu’ils étaient poursuivis par la police

Deux hommes de 19 et 21 ans sont décédés mardi dans un accident de la route. L’hypothèse d’une vitesse excessive pour échapper à un contrôle de police semble être écartée par le Ministère public.

L’enquête se poursuit pour tenter de déterminer les circonstances exactes qui ont mené à la mort de deux jeunes de 19 et 21 ans à Boveresse, dans le canton de Neuchâtel. Le conducteur et son passager rentraient au Val-de-Ruz au milieu de la nuit lorsque le premier a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté un arbre au bord de la route cantonale H10. Les traces indiquent que la Golf d’environ 300 CV a mordu le talus sur la droite de la route avant de décoller et s’écraser dans un frêne.