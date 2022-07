MOBILITE: Les deux leaders suisses du vélo en libre-service fusionnent

MOBILITÉ : Les deux leaders suisses du vélo en libre-service fusionnent

PubliBike et Velospot vont devenir une seule et même entité dès le mois d’août. Ils formeront le plus grand réseau de partage de vélo en Suisse.

François Kuonen, patron d’intermobility et Markus Bacher, patron de PubliBike, vont unir leurs flottes et leurs forces. PubliBike AG/intermobility SA

Alors qu’ils étaient jusque-là concurrents et qu’ils se battaient pour obtenir de nouvelles concessions, les deux acteurs principaux du partage de bicyclette en Suisse, PubliBike AG et intermobility SA (à qui appartient Velospot) vont fusionner au mois d’août 2022. Avec à la clé pour l’utilisateur, l’accès à plus de 10’000 vélos électriques et vélos cargos dans 1500 stations partout en Suisse avec un seul et même abonnement.

Pas de nouvelle marque commune

Au niveau technologique, la coopération va s’intensifier. Dès 2023, il n’y aura plus qu’un seul cadenas de vélo pour ouvrir les deux produits PubliBike et Velospot. Cependant, il n’y aura pas de nouvelle marque commune. Les deux systèmes conserveront leur design et leurs noms actuels.

Markus Bacher, actuel PDG de PubliBike, deviendra PDG de la nouvelle entreprise, tandis que l’actuel patron d’intermobility, François Kuonen, deviendra directeur technique de ce nouveau réseau.

La Poste avait vendu PubliBike En janvier 2022, La Poste vendait sa filiale PubliBike à trois nouveaux propriétaires, dont Markus Bacher, actuel PDG de l’entreprise. Dans un communiqué, La Poste indiquait que «de nouvelles étapes de développement importantes et de nouveaux investissements au niveau de la numérisation et de l’infrastructure devaient être entrepris, notamment afin de préparer l’entreprise de vélos en libre-service à des appels d’offres publics et pour le futur». Le géant jaune avait décidé que ces investissements ne rentraient pas dans sa nouvelle orientation stratégique.