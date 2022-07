Tour de France: Les deux mots d’ordre des autorités: «participer ou anticiper»

Le passage du Tour de France et de Lance Armstrong devant des supporters, lors de l’étape entre Evian-les-Bains et Lausanne en 2000.

Mardi, les commandants des polices lausannoise et vaudoise, les porte-paroles de celles de Fribourg et du Valais, ainsi que des représentants des communes de Lausanne et Aigle étaient présents à la Blécherette, pour dévoiler les détails d’un dispositif de sécurité hors-norme. À l’occasion des deux étapes du Tour de France, qui se dérouleront ce week-end en Suisse romande, quelque 4800 personnes seront mobilisées (2100 astreints de la protection civile, 1500 policiers, 200 professionnels médico-sanitaire, 400 pompiers, 300 militaires et 300 collaborateurs de Protect’Service). «L’objectif est de pouvoir garantir à la population des services de secours dans des délais identiques aux autres jours», explique Alain Gorka, chef de la police vaudoise.