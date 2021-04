Affaire Mia : Les deux Neuchâteloises voulaient «aider des personnes en difficulté»

Le duo mère-fille qui a accueilli Mia et sa mère à son domicile à Neuchâtel avant de les conduire à Sainte-Croix n’est pas lié à la mouvance complotiste et antisystème dont se réclament les ravisseurs.

Le procureur fribourgeois Jean-Luc Mooser ne pense pas que la Neuchâteloise et sa fille majeure qui ont hébergé la petite Mia et sa mère lors de leur passage en Suisse soient en lien avec la mouvance complotiste et antisystème que revendiquent les ravisseurs. «En l’état de l’enquête, non, elle n’est pas liée à cette mouvance. Et elle ne semble pas non plus être membre d’un groupement organisé», a déclaré le procureur fribourgeois à ArcInfo à propos de la mère. «C’est une personne très active sur les réseaux sociaux. Elle s’y présente comme quelqu’un qui se dit prêt à aider les personnes en difficulté», détaille Jean-Luc Mooser à nos confrères. «Dans tous les cas, elles sont beaucoup moins impliquées que les personnes qui ont agi en France.» Pareil pour les occupants du squat de Sainte-Croix (VD) où leur cavale a pris fin.