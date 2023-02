Accident de Pierre Palmade : Les deux passagers en fuite seraient d’anciens escort boys

Le domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière (région parisienne) a été perquisitionné dimanche, deux jours après le terrible accident de la route dans lequel il a été impliqué. Commencée dans la matinée, la perquisition a pris fin dans l’après-midi. Une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Les jours de Pierre Palmade, grièvement blessé, ne sont plus en danger. En revanche, la femme enceinte qui se trouvait à bord de la Renault Mégane percutée par la Peugeot 3008 de l’humoriste a perdu son bébé. Aucune information officielle n’a été communiquée sur l’état de santé de la passagère.

Son beau-frère Yuksel, qui fêtait ses 40 ans le jour de l’accident, est polytraumatisé et doit être opéré une cinquième fois. Son fils, âgé de 6 ans, se trouve toujours dans le coma. «Yuksel est cassé de partout. Pour l’instant, on attend toujours que les médecins nous donnent des résultats. Il a été touché aux dents, aux bras, aux jambes», confie au «Parisien» Babacam Yakut, un cousin de la victime. «On est choqués, trop choqués. Depuis trois jours, tout le monde est à l’hôpital. On fait des prières, on attend qu’il se réveille», ajoute-t-il.