Après l'incendie, les piscines en plein air à Sion sont fermées

Il va faire chaud, très chaud ce week-end. En pleines vacances d’été et avec une météo caniculaire, rien de tel qu’un petit plongeon à la piscine. Et bien à Sion, vous pourrez tirer un trait dessus. Vendredi matin, la Ville de Sion a annoncé que les deux piscines en plein air, celle de la Blancherie et celle de la Sitterie, étaient désormais fermées jusqu’à nouvel avis.