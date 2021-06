Sommet Biden-Poutine - Les deux plus grands parcs de la ville fermés durant dix jours

A Genève, les préparatifs pour le sommet Biden-Poutine des 15 et 16 juin entrent dans le vif du sujet. Selon ce qu’a appris la «Tribune de Genève», les parcs des Eaux-Vives et de La Grange devraient fermer dès mardi. Et ce, jusqu’au 18 juin, soit deux jours après la rencontre. La Ville de Genève, qui doit confirmer lundi ces fermetures, n’a pas indiqué les raisons de cette décision. Pour l’heure, aucune des deux délégations n’a précisé quel événement pourrait se tenir au coeur des deux espaces verts.