Sofagate : Les présidents des institutions de l’UE sommés de faire front commun

Le Parlement européen tance Ursula von der Leyen et Charles Michel, après l’incident protocolaire en Turquie où la présidente de la Commission européenne avait été mise à l’écart sur un divan.

Les groupes politiques du Parlement européen ont sommé mardi les deux dirigeants des institutions de mettre un terme à leur querelle après l’incident protocolaire d’Ankara et de trouver une solution pour parler d’une seule voix sur la scène internationale. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel avaient été convoqués par les présidents de groupe pour leur présenter le bilan de leur mission à Ankara le 6 avril et de s’expliquer sur la polémique protocolaire qui les oppose.

«Le président du Conseil a réitéré ses regrets publics et a insisté sur l’unité de l’UE et l’esprit d’équipe», a rapporté à l’AFP un participant, sous couvert de l’anonymat. Quant à Ursula von der Leyen, elle a expliqué avoir été mortifiée par cet incident en tant que femme et en tant que présidente de la Commission, a ajouté cette même source. Les chefs de groupe du Parlement ont demandé aux deux dirigeants de soumettre à leur assemblée une proposition de solution pour qu’un tel incident ne se reproduise plus, et insisté pour que cette solution soit présentée à l’occasion du débat sur les relations entre l’UE et la Turquie lors de la session plénière du 26 au 29 avril.