Catalogne : Les deux principaux partis indépendantistes annoncent un accord

Cette accord de principe permettrait la création d’un gouvernement et éviterait de nouvelles élections.

Les deux principaux partis indépendantistes de Catalogne ont annoncé lundi matin être parvenus à un accord de principe pour former un gouvernement à Barcelone, un peu plus de deux mois après les dernières élections régionales.

Cet accord entre la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) et l’autre grande formation indépendantiste de la région, Ensemble pour la Catalogne (JxC), aura pour principal résultat d’éviter de nouvelles élections, qui seraient inévitables si la Catalogne n’avait pas un nouveau président le 26 mai.

ERC et JxC «concluent un accord de principe pour (...) former un gouvernement de coalition et éviter ainsi le scénario de nouvelles élections», ont affirmé dans un communiqué commun les deux formations, qui gouvernent la région depuis 2015.