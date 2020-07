Dispute entre patrons de kebabs

«Les deux restaurants ne peuvent pas survivre ici»

Trois vendeurs de kebabs se trouvent à proximité immédiate les uns des autres, près de la gare de Wil (SG). L’entente entre les concurrents est mauvaise…à tel point qu’une dispute vient juste de mener à une plainte pénale.

«La concurrence n’est pas bonne pour mes affaires», se plaint Verdat Arda, interrogé par le portail Hallowil.ch . Le patron du restaurant Vedo Bistro vend depuis 2011 des kebabs, des pâtes et des salades à proximité de la gare de Wil (SG). Jusqu’à présent, son entreprise familiale fonctionnait bien. Du moins, jusqu’à l’ouverture d’un deuxième kebab, le Säntis Kebap Pizzeria, à 130 mètres de son établissement. Et depuis peu, un troisième concurrent, le Railside Burger und Kebab, est venu s’installer juste en face de lui. Selon Verdat Arda, cette situation n’est bénéfique pour personne: «Les deux restaurants ne peuvent pas survivre ici.»

L’ambiance entre Verdat Arda et Özgür Simsek, qui n’a jamais été au beau fixe, a définitivement tourné au vinaigre la semaine dernière. Le patron du Railside Burger und Kebab a porté plainte contre son concurrent. Celui-ci l’aurait insulté et menacé. Verdat Arda nie les faits et affirme: «Toute cette histoire est juste triste et très émotionnelle pour moi.» Selon lui, les autorités de Wil devraient empêcher de telles situations, en instaurant notamment une interdiction de concurrence ou en protégeant les commerces existants.