Genève – Les deux tiers des mineurs en foyer se disent heureux

Plus les placés sont âgés, moins ils sont satisfaits. Getty Images/iStockphoto

Le résultat est contre-intuitif. Pourtant, 66% des mineurs placés en foyer se disent «heureux dans leur vie actuelle». Plus précisément, à cette question, 38% ont répondu oui et 28% plutôt oui. Ce constat est le fruit de la première enquête genevoise de satisfaction menée auprès des enfants et des adolescents par la Direction générale de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, un organe du Département de l’instruction publique. «On imagine souvent les enfants placés comme des jeunes très malheureux. Or le placement leur offre une sécurité (affective, matérielle, etc.) qui leur permet de se développer dans de meilleures conditions», a commenté le département.

Faire évoluer le dispositif

L’enquête, à laquelle 173 mineurs ont participé, a été menée au printemps 2021 dans 22 foyers. Les résultats serviront à «faire évoluer le dispositif de placements au plus proche de l’intérêt des enfants», a indiqué le DIP. De manière générale, les enfants et adolescents placés se sont déclarés satisfaits par le confort au foyer, les activités, surtout celles en dehors de la structure, et le rôle des professionnels les encadrant, perçus comme «aidants et soutenants». Les aspects les moins appréciés concernent l’ambiance entre jeunes et la vie en communauté. À savoir, règles de vie en commun, cohabitation, vols, drogue et alcool. Fait saillant, mais non expliqué par l’enquête, la satisfaction est moins forte chez les filles et elle baisse avec l’âge.

Ce n’est pas parce que les jeunes se disent heureux que le placement est accepté. La plus grande ombre au tableau concerne la décision de les éloigner du noyau familial, au sujet de laquelle les enfants et adolescents placés disent ressentir de la tristesse à 40% et de la colère à 35%. Autre apparent paradoxe, à la question «Qu’est-ce qui pourrait être fait pour que tu sois plus heureux?» de nombreux sondés ont répondu «Rentrer chez moi», «Être avec mon père et ma mère» ou encore «Partir du foyer».

Une grande partie veut rentrer

Selon le DIP, cela ne signifie pas pour autant que ces mineurs sont malheureux. «Un foyer n’est pas un lieu de vie définitif, et la sortie du foyer est préparée dès le premier jour du placement. Celle-ci peut être synonyme d’une amélioration de la situation familiale d’un jeune ou d’une autonomie gagnée. C’est pourquoi un enfant qui souhaite sortir rapidement n’est pas forcément un enfant insatisfait.»