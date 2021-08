RTS 1 - Les deux Vincent fêtent leurs 10 ans

Le 29 août 2011, les Romands découvraient pour la première fois Vincent Veillon et Vincent Kucholl sur un écran et non plus seulement à la radio. En dix ans, le duo d’humoristes a fait du chemin, passant de Couleur 3 à RTS 1, faisant un détour par le cirque et les scènes romandes, dont le Paléo.

Quel bilan tirez-vous de ces dix années?

Vincent Veillon: Le bilan, c’est qu’on est toujours ensemble!

Vincent Kucholl: Pas sûr qu’on aurait parié là-dessus au début.

Avez-vous connu des crises?

V. K.: Il y a eu des crisettes. Lorsqu’on passe autant de temps ensemble de manière continue, c’est normal. Quand on a appris à faire de nouvelles choses ensemble, comme notre premier spectacle en 2013 (ndlr: «120’’ présente la Suisse»), on est passé par des moments compliqués.

V. V.: Complètement. Il y a un rythme à trouver, des méthodes. La chance qu’on a, c’est d’avoir une bonne gestion de nos ego, parce que c’est ça qui fait que des duos peuvent éclater. Je pense qu’on a été au bord de la rupture deux ou trois fois.

V. K.: Pas deux ou trois, mais on oublie ces mauvais souvenirs. Aujourd’hui, on est dans une période d’harmonie complète, c’est chouette.​

Qu’est-ce qui a changé durant ces dix dernières années?

V. V.: Les têtes. Quand on a commencé, en 2011, la tribu de l’humour romand n’était pas la même. On est déjà des vieux, Vincent et moi.

V. K.: On est mainstream. Au début, on était des punks et maintenant on est des vieux cons mainstream.

Si vous pouviez recommencer, referiez-vous pareil?

V. K.: Je pense qu’on ferait à peu près tout pareil. On éviterait peut-être cette faute d’axe dans le placement de la caméra dans le studio radio de Couleur 3 à nos débuts.

V. V.: La caméra n’était pas du bon côté, même si 97% des gens ne l’ont jamais remarqué.

«52 minutes: Les deux Vincent fêtent leurs 10 ans»