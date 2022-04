Hockey sur glace: Les Devils battus sans Hischier, Niederreiter discret mais vainqueur

Le Grison Nino Niederreiter et Andrei Svechnikov (Carolina Hurricanes) ont battu les New York Islanders.

Sans leur capitaine Nico Hischier, malade, et Jonas Siegenthaler, blessé, les New Jersey Devils se sont inclinés 0-3 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le Suisse Pius Suter a quant à lui patiné durant 19 minutes et 26 secondes dans le camp des Red Wings, sans pour autant inscrire son nom sur la fiche des compteurs. À quelques matches de la fin de la saison régulière, les deux formations savent déjà qu’elles ne participeront pas aux play-off. Une bonne nouvelle pour l’équipe de Suisse en vue des Mondiaux en Finlande. Les New Jersey Devils ont toutefois précisé sur les réseaux sociaux que l’absence pour cause de maladie de Nico Hischier n’était pas liée au Covid.