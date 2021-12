Hockey sur glace  – Les Devils de Hischier perdent pour la quatrième fois

Nico Hischier et les Devils ont perdu leur quatrième match de suite face aux Senators d’Ottawa.

Les New Jersey Devils ont perdu pour la quatrième fois d’affilée. Un but marqué après 35’’ de jeu avait pourtant bien lancé la soirée du club des Suisses Hischier et Siegenthaler. Une ouverture du score sur laquelle le Zurichois Jonas Siegenthaler a obtenu son 5e assist de la saison en bénéficiant d’un temps de glace de 21’19.