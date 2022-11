Le centre valaisan a inscrit son 17e point de la saison de NHL lors du succès du New Jersey face aux Coyotes (4-2). Kevin Fiala buteur avec les Kings.

Hockey sur glace : Les Devils et Nico Hischier restent sur leur nuage

les Suisses Akira Schmid et Nico Hischier ont été à la fête. USA TODAY Sports

Neuf à la suite. En dominant les Coyotes de l’Arizona 4-2 dans la nuit de samedi à dimanche, les Devils ont décroché leur 9e succès de rang, une première depuis 2007. Les trois Suisses de la franchise du New Jersey ont contribué à ce succès. Nico Hischier, pour la 7e fois de suite, a inscrit son nom à la feuille de statistiques en étant crédité d’un assist - son 17e point - sur l’ouverture du score de Tomas Tatar (7e). Et, cette saison, quand le Valaisan marque un point, son équipe gagne. Une assertion qui s’est appliquée à 11 reprises lors de cet exercice 2022/23.

Mais le centre de 23 ans n’a pas été le seul Suisse à se distinguer. Jonas Siegenthaler a aussi obtenu une mention d’assistance, sur le but de la victoire signé Jesper Boqvist peu après la mi-match (32e). Le Zurichois comptabilise désormais un but et quatre assists.

Schmid 3e étoile

Devant ses filets, Akira Schmid a brillé. captant 16 des 18 lancers qui lui ont été adressés. Une performance qui lui a valu la 3e étoile de la partie. «Pour moi, il s’agit simplement de hausser le rythme, me déplacer plus rapidement et d’être prêt pour repousser les tirs adverses», a commenté le portier bernois.

Dans les rangs des Coyotes Janis Moser a inscrit son 8e point de la saison, impliqué sur la réussite de Clyaton Keller lors de la période médiane (29e).

Un but pour Fiala, un assist pour Josi



Kevin Fiala a de son côté marqué son 5e but de la saison lors de la victoire 4-3 de Los Angeles contre les Detroit Red Wings de Pius Suter. L’ailier saint-gallois a inscrit le 2-1 en power play d’un tir du revers (14e).

Roman Josi s’est lui illustré à l’occasion du succès de Nashville contre les Rangers. Le défenseur bernois, qui compte désormais 9 points en 15 rencontres, a mis sur orbite Mark Jankowski (29e) sur la 2e réussite des Predators. Nino Niederreiter est lui resté muet lors de ce duel.

Denis Malgin (Maple Leafs) et Philipp Kurashev (Blackhawks) n’ont eux non plus pas réussi à se mettre en évidence. Ce qui n’a pas empêché Toronto de dominer Vancouver (3-2), ni Chicago de triompher à Anaheim (2-3).