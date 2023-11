Les Diablerets (VD): L’organisateur de la rave illégale condamné à une amende

Une carrière déserte en pleine montagne, un soir de juillet, sacré décor pour organiser une rave, s’était dit ce jeune alors âgé de 19 ans. La fête avait rassemblé plus de 500 personnes… Mais elle avait été entendue depuis le village des Diablerets, en contrebas, et avait alerté la police. Arrivée sur place, celle-ci avait décidé de ne pas intervenir, faute notamment de transports pour ramener les participants ; comme souvent, elle avait fixé une heure de fin à 10h le lendemain matin, deal respecté par les fêtards. Un an et demi après, son organisateur a été condamné à une amende de 1000 fr, révèle «24 heures».