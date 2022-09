Guerre en Ukraine : Les différentes hypothèses de sabotage de Nord Stream

Une zone surveillée

Un sabotage complexe

Opération non revendiquée

Les chancelleries pointent du doigt Moscou qui, elle-même, n’exclut «aucune hypothèse» et rappelle que le gaz qui s’échappe des gazoducs lui appartient. «La mer Baltique est confinée et peu profonde et chaque mouvement ou presque est traqué et observé par les États du littoral et leurs navires», relève Julian Pawlak, de l’université Helmut Schmidt de Hambourg. «Navires et sous-marins sont capables d’y déployer des plongeurs de combat en cachette» et autres véhicules sous-marins guidés à distance.