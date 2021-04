George Floyd : Les différentes options des jurés

Après trois semaines de procès, les jurés se sont retirés lundi pour débattre de la culpabilité du policier blanc Derek Chauvin dans la mort de l’Afro-Américain George Floyd. Plusieurs options s’offrent à eux.

Derek Chauvin, 45 ans, est jugé pour trois chefs d’accusation et peut être condamné pour l’un d’entre eux, deux d’entre eux ou les trois. Les peines ne se cumulent pas.

Trois chefs d’accusation

Il est d’abord inculpé de «second-degree unintentional murder», passible de 12 ans et demi de prison selon le barème établi par l’État du Minnesota pour une première condamnation, ce qui est le cas du policier. Mais le juge dispose d’une certaine latitude pour diminuer ou augmenter cette peine, s’il conclut à l’existence de circonstances aggravantes.

Le deuxième chef d’accusation, «third-degree murder», est également assorti d’une peine de 12 ans et demi de réclusion pour une première condamnation, et de 25 ans autrement. Il s’applique aux personnes ayant causé une mort sans l’intention de la donner, mais en commettant un «acte particulièrement dangereux» manifestant un «esprit malfaisant dépourvu de respect pour la vie humaine». Cette charge ouvre aux jurés une voie plus facile pour condamner lourdement le policier.