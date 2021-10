Commerce mondial : Les difficultés d'approvisionnement touchent aussi la Suisse

De multiples problèmes affectent le commerce mondial. Si certains secteurs subissent en Suisse des «difficultés considérables» pour s'approvisionner, le Seco ne se veut pas alarmiste.

Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont mises à rude épreuve actuellement. Le Covid a en effet provoqué la fermeture de certaines usines ou de ports très importants en Chine, provoquant des retards en cascade, des goulets d'étranglement difficiles à résorber, voire des cargaisons déroutées vers des ports moins encombrés. Mais ces retards et ces pénuries pèsent sur la croissance mondiale, comme l’a rappelé le Fonds monétaire international ( FMI ).

Impacts variables en Suisse

Globalement, l'industrie suisse a vécu une «amélioration sensible», en septembre 2021, et la production a «connu une forte expansion» avec des commandes jugées excellentes par les entreprises, explique le secrétariat d'État à l'économie (Seco). Mais dans certains cas, il existe «des difficultés considérables» pour se procurer certains matériaux. En juillet, ce problème a touché environ 16% des industriels qui ont dû limiter leur production, détaille le Seco. Des difficultés ont aussi été relevées dans des secteurs comme l'industrie électrique ou de la transformation des métaux et du bois.

Situation «favorable»

Mais par rapport à d'autres pays, la situation de l'industrie suisse est «relativement favorable», relève le Seco, qui juge que «la pression sur les prix reste globalement modérée.» Il n'y a donc pas de «véritable menace pour la reprise économique à l'heure actuelle, mais il existe un certain risque que l'économie soit ralentie» par les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement.

Multiples facteurs

Les raisons qui mettent les chaînes d'approvisionnement mondiales sous pression sont en effet multiples. De nombreuses matières premières viennent de pays émergents comme l'Inde ou le Brésil, où la gestion de la pandémie a pu être plus difficile qu'en Occident, notamment en termes d'accès aux vaccins. Des usines textiles ont par exemple dû fermer au Vietnam en raison de confinements, mettant sous pression des équipementiers comme Nike .

Ports sous pression

Des ports chinois, dont le troisième mondial en termes d'expédition, ont également dû être fermés récemment en raison de foyers de Covid, submergeant les ports voisins et multipliant les retards. A l’autre bout de la chaîne, le port américain de Los Angeles, où arrivent 40% des conteneurs destinés aux États-Unis, se retrouve aussi débordé, au point de devoir désormais fonctionner 24 heures sur 24 pour réduire les files d’attente et décharger les marchandises. «Il a fallu deux mois aux ports secondaires européens pour se remettre du blocage du canal de Suez» par un immense porte-conteneurs, coincé pendant six jours en mars, en travers de cette voie cruciale pour le commerce maritime international, rappelle un expert cité par l'AFP.