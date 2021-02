D’après la définition du Larousse, kitsch «se dit d’un objet, d’un décor, d’une œuvre d’art dont le mauvais goût, voire la franche vulgarité, voulus ou non, réjouissent les uns, dégoûtent les autres». Ce qui est de mauvais goût pour les uns est culte pour les autres. Peu importe que vous l’aimiez ou le détestiez: après le scandi-chic et le cocooning, le kitsch fait à nouveau son grand retour. Et pour cause, car dans un intérieur aux couleurs égayantes, vous trouvez un refuge contre la dure réalité du monde extérieur.

Voici comment créer un intérieur kitsch

Qui dit kitsch, pense sans doute immédiatement à Barbie, Paris Hilton ou au merveilleux film de Sofia Coppola «Marie Antoinette». Aussi simple que ça puisse en avoir l’air, il ne suffit pas de mettre du rose et quelques peluches pour adopter cette tendance. Nous allons vous montrer à quoi il faut veiller en aménageant votre intérieur dans le style kitsch et allons vous dévoiler quelques conseils en matière de mobilier et d’accessoires.

La décoration

Dans le style kitsch, presque tout est permis, pourvu que ça vous plaise. Cela va des lustres aux meubles très chargés de fioritures en passant par les figurines en porcelaine, les énormes bougeoirs, les ornements floraux et les froufrous. De plus, les papiers peints ou tapis bien choisis pourront apporter un cachet particulier à la pièce.

Tapis à motif floral, environ 160 x 230 cm, 169 francs de chez Mömax. zvg Cadre photos MYRIAM doré, 17 x 1 x 22cm, 9,95 francs chez Conforama. zvg Coiffeuse Tandy en rose corail et laiton, 759 francs sur Made.com. zvg

Les couleurs

Vous pouvez opter pour des teintes pastel douces, telles que le rose pale, le bleu ciel et le vert menthe, à moins d’y aller plus à fond avec des couleurs plus vives, telles que le turquoise, le rose fuchsia ou le corail. On peut même se permettre des tons métalliques, comme le laiton ou le doré. Quelle que soit la palette de couleurs que vous choisissez, mieux vaut toutefois ne pas les mélanger, à défaut d’être trop chargé. Une touche de blanc, en revanche, aura un effet apaisant dans un intérieur kitsch.

Règles à respecter

La règle d’or est de savoir que c’est la dose qui fait le poison. Bien dosé, le kitsch est tout à fait charmant. Si vous n’êtes pas sûr(e) de ne pas en avoir déjà trop fait, jouez la sécurité et laissez de côté l’un ou l’autre élément kitsch – à moins que votre but soit de recréer le château de rêve de Barbie.

Et pour finir, voici le morceau idéal à écouter pendant qu’on décore son intérieur dans le style kitsch: