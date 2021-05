Coronavirus - Les diplomates se sentent abandonnés par le DFAE

La situation de la pandémie est particulièrement grave au Pérou. AFP

«Red Flag Lima» (Signal de danger depuis Lima). C’est l’appel de détresse lancé lundi dernier par Roland Brun, chef des opérations à l’ambassade de Suisse à Lima, la capitale du Pérou. La situation de Covid 19 devenait incontrôlable, a-t-il signalé au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a relaté dimanche la «NZZ am Sonntag.» Depuis Lima, «on a le sentiment que seuls les hotspots «officiels» tels que le Brésil et l’Inde sont auscultés depuis Berne.» Il est incompréhensible que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ait récemment retiré le Pérou de la liste des pays à risque.

Depuis des mois, Berne reçoit des courriels d’avertissement de la part de diplomates, dont beaucoup ont pour objet «Red Flag» (Signal de danger). «Le personnel des ambassades suisses en Amérique latine en a assez», déclare une personne qui souhaite rester anonyme. Le DFAE sous-estime l’ampleur de la situation. Le personnel local des ambassades est particulièrement touché, déclare cette source anonyme.

D’autres pays ont procédé à des vaccinations

Et les conséquences sont graves. Ces dernières semaines, les proches de trois employés locaux du DFAE sont décédés à Lima à cause ou avec le Covid-19. Parce que les hôpitaux surpeuplés ne pouvaient pas les accueillir - et parce qu’ils n’étaient pas vaccinés ajoute Roland Brun.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et l’Australie ont vacciné leurs diplomates, leurs familles et le personnel local à Lima. Dans certains pays, le personnel a été rapatrié par avion pour recevoir le sérum. Mais la Suisse ne l’a pas fait. Seules les personnes qui s’y trouvent actuellement peuvent être vaccinées. Jusqu’à présent, 50 des 4200 employés de 170 représentations étrangères l’ont fait.

Difficile transport des vaccins

Le problème est connu, souligne le DFAE. «Depuis décembre 2020, nous travaillons sur des solutions pour la vaccination de nos employés dans le réseau étranger», explique Tania Cavassini, cheffe de la Direction des ressources du DFAE. Elle a déjà fait envoyer des milliers d’autotests, des équipements d’oxygène et des centaines de milliers de masques de protection. Dans certains pays, le personnel du DFAE a pu se faire vacciner sur place. «Il est maintenant temps d’envoyer le vaccin à l’étranger, souligne Tania Cavassini. Ce qui n’est pas facile, ajoute-t-elle. L’OFSP n’a pas été en mesure de nous allouer suffisamment de doses de vaccin jusqu’à présent.» Et même si l’OFSP approvisionne rapidement le DFAE, un problème demeure: les vaccins Pfizer et Moderna homologués en Suisse doivent être stockés à très basse température. Leur transport est difficile comparé aux vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson.