Streaming : Les directs en maillot de bain font jaser sur Twitch

La plateforme d’Amazon promet de punir tout dérapage lié à la mode de la «hot tub meta».

Le jacuzzi fait recette sur ­Twitch. Des streameuses s’y plongent en bikini pour faire le plein d’abonnés et de cadeaux de manière confortable durant leurs directs. Mais cette mode, la «hot tub meta» dans le jargon de la plateforme, divise au sein même de la communauté. «Je vais être honnête, c’est de loin la chose la plus pathétique que nous ayons vue sur Twitch. Quelle triste réalité!» s’est indigné Félix «xQcOW» Lengyel. La vedette québécoise fustige l’apparition fréquente de ce type de contenu en vitrine sur la page d’accueil, dans l’espace «Just Chatting». Cela peut également mettre mal à l’aise les spectateurs en présence de l’entourage familial ou de connaissances. Pour Rachel «Valkyrae» Hofstetter, c’est par contre beaucoup de bruit pour rien. La populaire streameuse ne comprend pas une telle colère contre les hot tubs.

Frontière étroite

La plateforme d’Amazon a quand même été poussée à définir les limites de cet exercice. Ses conditions d’utilisation interdisent tout type de contenu à caractère sexuel et ne permettent pas aux streamers d’être «totalement ou partiellement nus». Selon Marcus «djWHEAT» Graham, les maillots de bain sont bien «autorisés dans un contexte approprié», et les jacuzzis «en font partie». Le responsable de Twitch a ajouté cependant que «ce qui n’a pas changé, c’est que le contenu sexuellement suggestif et explicite n’est pas autorisé».