Birmanie : Les dirigeants d'Asie du Sud-Est en réunion de crise

Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est convergent à Jakarta samedi pour une réunion de crise sur la Birmanie en présence de Min Aung Hlaing, le leader de la junte qui a mené une répression sanglante avec plus de 700 morts depuis sa reprise en main du pouvoir. Le général birman a atterri dans la capitale indonésienne pour son premier déplacement à l’étranger depuis que les forces birmanes ont confisqué le pouvoir et assigné à résidence la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, ont confirmé les autorités indonésiennes.

Les dirigeants des pays de l’Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) doivent se pencher sur la crise birmane qui s’aggrave depuis le coup d’Etat militaire du 1er février et menace de déstabiliser la région. Des manifestations de masse contre le coup d’Etat ont été réprimées dans le sang en Birmanie et environ 250’000 personnes ont fui les troubles, selon un rapporteur spécial de l’ONU.

Samedi, le président indonésien Joko Widodo et le sultan de Brunei, pays qui préside l’Asean actuellement, doivent être rejoints par les dirigeants de la plupart des 10 nations de l’organisation qui comprend aussi la Birmanie, Singapour, la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et le Laos. Les dirigeants de Thaïlande, des Philippines et du Laos se sont excusés et seront représentés par des ministres. La réunion est fermée aux médias et de petites manifestations ont été dispersées autour du secrétariat de l’Asean, placé sous haute sécurité.