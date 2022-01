Mali : Les dirigeants d’Afrique l’Ouest adoptent des sanctions «très dures»

Fermeture des frontières, pays sous embargo, gel des avoirs… Le Mali écope de lourdes sanctions pour le non-respect par la junte de l’échéance de février pour des élections ramenant les civils au pouvoir.

Le colonel Assimi Goita, président par intérim du Mali et chef de la junte.

Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont décidé dimanche de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo, sanctionnant lourdement l’intention de la junte de prendre le pays «en otage» en se maintenant au pouvoir sans élections pendant des années.

Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), siégeant à huis clos dans la capitale ghanéenne, ont réagi vigoureusement au projet de la junte, arrivée au pouvoir en août 2020, de continuer à diriger le pays jusqu’à cinq années supplémentaires, et au manquement de la part des colonels à l’engagement d’organiser le 27 février prochain des élections présidentielle et législatives qui auraient ramené des civils à la tête du pays.