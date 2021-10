Diplomatie : Les dirigeants de l’UE resserrent les rangs face à Pékin et Washington

Les dirigeants de 27 pays de l’Union européenne se sont retrouvés en Slovénie mardi, pour la première fois depuis la crise des sous-marins.

Quelle place pour l’Europe face aux deux superpuissances rivales que sont les États-Unis et la Chine? Après l’Afghanistan et la crise des sous-marins, les dirigeants de l’UE se sont retrouvés mardi en Slovénie pour la première fois, avec la volonté de renforcer leur influence.

Les 27 chefs d’État et de gouvernement échangeaient encore tard dans la nuit autour d’un dîner au château de Brdo, non loin de la capitale Ljubljana, à la veille d’un sommet informel consacré à l’élargissement aux pays des Balkans occidentaux.

C’est «l’occasion, après les récents événements géopolitiques (…) de voir comment on peut veiller à ce que l’Union européenne exerce davantage d’influence sur le plan international», a résumé le président du Conseil européen Charles Michel à son arrivée en Slovénie, qui exerce la présidence semestrielle de l’UE.

«Être clairs»

Le président français Emmanuel Macron, toujours ébranlé par la rupture d’un mégacontrat d’achat de sous-marins français par l’Australie qui a préféré nouer un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a appelé les Européens à «être clairs» avec eux-mêmes. Clairs «sur ce que nous voulons pour nous, pour nos frontières, pour notre sécurité».

Au menu du dîner, une question centrale: comment «travailler de bonne foi avec les partenaires historiques» de l’UE tout en «accroissant indépendance et souveraineté», a-t-il souligné. Avant de partir pour la Slovénie, Emmanuel Macron avait pu s’expliquer avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, de passage à Paris.

Au sein de l’Union européenne, les pays nordiques et baltes exhortent toutefois à la prudence, insistant sur la préservation de la relation transatlantique. «L’UE ne peut pas se refermer sur elle-même», a commenté le Premier ministre suédois Stefan Löfven, cité par l’agence de presse nationale TT, souhaitant «développer la coopération à la fois avec la Chine et les États-Unis».

Bouleversements géopolitiques

L’affaire des sous-marins est intervenue quelques semaines après le retrait chaotique de l’armée américaine d’Afghanistan en août, qui a relancé la réflexion sur l’autonomie des Européens. La création d’une force européenne de réaction rapide de 5000 militaires est en discussion depuis plusieurs mois et le récent fiasco afghan a relancé le débat en soulignant les carences militaires du Vieux-Continent, la France menant la charge.

La chancelière Angela Merkel était également présente, pour l’un de ses derniers rendez-vous au sommet, à un moment où de difficiles tractations ont commencé en Allemagne pour former un nouveau gouvernement. Son départ laissera le champ libre à d’autres dirigeants, comme Emmanuel Macron, l’Italien Mario Draghi et le Néerlandais Mark Rutte, désireux d’imprimer leur marque.

L’énergie aussi au menu

À l’égard de la Chine, un marché convoité par les puissantes industries allemandes, Angela Merkel a œuvré à un rapprochement, mais l’accord sur les investissements conclu fin 2020 entre Bruxelles et Pékin a été suspendu sine die sur fond de tensions autour des droits humains.

Autre thème du dîner, selon la présidence française, «la hausse des prix de l’énergie», un sujet de préoccupation de plusieurs pays européens comme l’Espagne, la Grèce et la Pologne. Face à cette flambée redoutée pour ses conséquences sociales, la Commission européenne devrait proposer la semaine prochaine des solutions de court terme, avec une discussion plus approfondie au sommet de l’UE des 21 et 22 octobre.