Économie : Les dirigeants du G7 se retrouvent autour d’Elizabeth II

La reprise post-pandémie est le principal sujet de la réunion du G7 qui réunit les dirigeants des grandes puissances, qui ont été invités par la reine d’Angleterre vendredi.

Pour leur premier sommet en personne depuis près de deux ans, les dirigeants des grandes puissances se sont retrouvés vendredi autour de la reine Elizabeth II, avant de s’attaquer en détail aux discussions sur la reprise post-pandémie et les défis posés par la Russie et la Chine.

La rencontre qui se tient jusqu’à dimanche à Carbis Bay, dans le sud-ouest de l’Angleterre, doit être surtout consacrée au partage des vaccins et l’urgence climatique, ainsi qu’à montrer un front uni entre alliés à la faveur du premier déplacement à l’étranger de Joe Biden, après les tumultueuses années Trump.

Le premier jour a surtout donné l’occasion aux dirigeants des membres du G7 (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon et États-Unis) d’afficher leur plaisir de se retrouver après des mois de visioconférences dues à la situation sanitaire. Ils ont d’abord posé ensemble pour une photo de famille devant la plage de sable fin des Cornouailles, avant une première table ronde.

Ils ont ensuite été reçus par la famille royale, autour d’Elizabeth II avec ses héritiers Charles et William et leurs épouses, sous les serres d’«Eden Project», un jardin vitrine de la biodiversité. Après une réception, la souveraine de 95 ans, qui a perdu début avril son époux Philip, a participé sac sous le bras à une nouvelle photo de groupe.

Après avoir accueilli plus tôt ses homologues d’un salut par le coude, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait insisté sur l’importance de ce sommet qui doit permettre de «tirer les leçons de la pandémie» et «reconstruire en mieux», de manière «plus verte» et «plus juste».