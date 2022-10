Présidentielle brésilienne: Les dirigeants du monde entier saluent la victoire de Lula

Présidentielle brésilienne : «Lula a gagné, peuple béni du Brésil»

Emmanuel Macron: «Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d’amitié entre nos deux pays», a écrit le président français dans un message sur Twitter, quelques minutes après l’annonce des résultats. Macron a souligné que cette élection ouvrait «une nouvelle page de l’histoire du Brésil».

Joe Biden: «J’adresse mes félicitations à Luiz Inacio Lula da Silva pour son élection à la présidence du Brésil à la suite d’élections libres, justes et crédibles», a déclaré le président des États-Unis dans un communiqué. Il a dit avoir «hâte de travailler» avec lui «pour poursuivre la coopération entre nos deux pays».

Justin Trudeau: «Les Brésiliens ont tranché. J’ai hâte de travailler avec Lula pour renforcer le partenariat entre nos pays et (…) pour faire avancer nos priorités communes – comme la protection de l’environnement», a tweeté le Premier ministre du Canada.

Andres Manuel Lopez Obrador: «Lula a gagné, peuple béni du Brésil. Il y aura l’égalité et l’humanisme», a écrit sur Twitter Andres Manuel Lopez Obrador, président du Mexique.

Nicolas Maduro: «Vivent les peuples déterminés à être libres, souverains et indépendants! Aujourd’hui au Brésil la démocratie a triomphé, félicitations Lula, je t’embrasse fort!», s’est réjoui le président du Venezuela.

Alberto Fernandez: «Ta victoire ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de l’Amérique latine. Un temps d’espoir et un avenir qui commence aujourd’hui», a écrit le président d’Argentine, assurant être un partenaire avec qui Lula pourra «travailler et rêver grand pour la bonne vie de nos peuples».

Guillermo Lasso: «Je félicite Lula pour son élection à la présidence de la République fédérale du Brésil. En démocratie, nous continuerons à renforcer l’amitié et la coopération entre nos pays, pour des jours meilleurs pour nos citoyens. Notre région continue à s’intégrer dans la pluralité», a tweeté le président d’Équateur.

Josep Borrell: «Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula! Je suis impatient de travailler de concert et de faire avancer les relations UE-Brésil avec votre gouvernement et le nouveau Parlement», a indiqué le chef de la diplomatie européenne dans un tweet.