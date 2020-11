Éthiopie : Les dirigeants du Tigré rejettent l’ultimatum

Le président du Tigré refuse de rendre les armes alors que le pouvoir fédéral éthiopien menace d’encercler la capitale de cette région séparatiste.

Il y a dix jours, Abiy Ahmed avait lancé un premier ultimatum aux combattants tigréens, les appelant à faire défection et à rejoindre l’armée fédérale. Quelques jours plus tard, il annonçait que l’intervention militaire au Tigré, lancée le 4 novembre, entrait dans sa «phase finale».

«Combien de fois (Abiy Ahmed) a-t-il dit trois jours? Il ne comprend pas qui nous sommes. Nous sommes un peuple de principes et prêt à mourir pour défendre notre droit à administrer notre région», a déclaré lundi à l’AFP le président du Tigré et chef du TPLF, Debretsion Gebremichael. «Il s’agit de camoufler la défaite que (les soldats éthiopiens) ont subie aujourd’hui sur trois fronts. Afin d’avoir du temps pour se regrouper», a-t-il ajouté, sans préciser de quels fronts il s’agissait.

«Votre destruction»

La vérification sur le terrain et de source indépendante des affirmations de l’un et l’autre camp est très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Aucun bilan précis des combats, qui ont fait au moins des centaines de morts, n’est non plus disponible.