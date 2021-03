Nouvel An iranien : Les dirigeants iraniens promettent des jours meilleurs

L’ayatollah Ali Khamenei et le président Hassan Rohani insistent sur l’année présidentielle à venir à l’occasion de Norouz, le Nouvel An iranien.

Les dirigeants iraniens ont promis samedi des jours meilleurs à leurs concitoyens fragilisés par la pandémie et la crise économique provoquée par les sanctions américaines à l’aube d’une nouvelle année iranienne «importante» pour cause de présidentielle.

«Cette année 1400 – du calendrier persan – est une année délicate et importante» du fait des élections du 18 juin qui pourraient avoir «des conséquences importantes sur la situation et l’avenir du pays», a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême, dans son traditionnel message télévisé de Norouz, le Nouvel An iranien. «Nos ennemis, et en premier lieu les États-Unis, ont essayé de mettre la nation iranienne à genoux par le biais de cette politique de pression maximale» menée par l’ancien président américain, Donald Trump, a déclaré le chef de l’État iranien.