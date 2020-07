Europe

Les dirigeants peinent à s’accorder sur un plan de relance

La réunion des responsables de l’Union Européenne n’a pas pu dégager, samedi soir, un compromis sur un plan de relance post-coronavirus.

Sur Facebook, un peu avant 18h, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a décrit les négociations comme «beaucoup plus difficiles que prévu», évoquant même une «situation d'impasse» sans plus de précisions.

Un peu plus tôt, un diplomate néerlandais concédait que la proposition présentée dans la matinée était «un pas dans la bonne direction», selon cette source dont le pays est pourtant l'un des plus récalcitrants, avec les trois autres Etats dits «frugaux» (Autriche, Danemark, Suède) et la Finlande.

«C'est, comme on pouvait s'y attendre, une bataille difficile, une négociation dure, mais on va dans la bonne direction et c'est le plus important», a commenté de son côté le chancelier Sebastian Kurz auprès de journalistes.