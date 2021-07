Voitures électriques - Les dispositifs d’avertissement sonore sont désormais obligatoires

Les voitures hybrides et électriques vendues en Suisse sont rendues artificiellement bruyantes lorsqu’elles roulent en dessous de 30km/h. «Certains clients sont surpris, mais ils finissent par s’y faire», constate Esmir Huric, chef d’atelier au garage Dimab Riviera SA. Et il faudra bien s’y habituer, car ces dispositifs sont devenus obligatoires sur tous les nouveaux véhicules importés en Suisse depuis le 1er juillet.

Des voitures trop silencieuses

Le système est en place depuis deux ans pour les nouveaux modèles hybrides et électriques. «Aujourd'hui, il a été étendu à la production de tous les nouveaux véhicules», précise le porte-parole d’auto suisse, Christoph Wolnik. Ces voitures, notamment appréciées pour leur silence, peuvent en réalité se montrer dangereuses. «Cet avertissement sonore a pour but d’augmenter la sécurité routière; il compense le faible bruit de roulement des pneus en dessous de 20km/h, pour que les piétons et les usagers vulnérables de la circulation routière aient plus facilement conscience du mouvement de ces véhicules», précise la porte-parole du TCS, Valérie Durussel.